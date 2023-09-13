Єврокомісія оголосила про кроки для підготовки до розширення Євросоюзу 

Європейська комісія розпочне перегляд політики ЄС та запропонує свої ідеї стосовно того, як повинен функціонувати Європейський Союз, у зв’язку з майбутнім приєднанням до нього нових членів, у тому числі України.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила у своєму щорічному зверненні "Про становище Європейського Союзу", повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС не повинен чекати на зміни в Договорі про Євросоюз, щоб просунутися вперед зі своїм розширенням.

"Союз, придатний до розширення, може бути досягнутий швидше. Це означає відповісти на практичні питання про те, як на практиці працюватиме Союз у складі понад 30 країн", – зазначила вона.

Саме тому, за словами фон дер Ляєн, комісія розпочне роботу над серією переглядів політики перед розширенням, щоб побачити, як кожну сферу, можливо, потрібно буде адаптувати до більшого ЄС.

"Нам потрібно буде подумати про те, як працюватимуть наші інституції – як виглядатимуть парламент і комісія. Нам потрібно обговорити майбутнє нашого бюджету – з точки зору того, що він фінансує, як він фінансує і як він фінансується. І ми повинні зрозуміти, як забезпечити надійні зобов'язання у сфері безпеки у світі, де стримування має більше значення, ніж будь-коли", – заявила фон дер Ляєн.

За словами президентки ЄК, комісія висуне свої ідеї на обговорення лідерів під час бельгійського головування. Піврічне головування Бельгії у Раді ЄС стартує з 1 січня.

"Ми будемо керуватися вірою в те, що доповнення нашого Союзу є найкращою інвестицією в мир, безпеку і процвітання нашого континенту", – додала фон дер Ляєн.

Вона також повідомила у своєму виступі, що Європейська комісія запропонує продовжити тимчасовий захист для українських громадян, які отримали такий статус у ЄС у зв’язку з повномасштабною війною РФ проти України.