Президентка Єврокомісії: Наступне розширення ЄС до 30+ має стати каталізатором прогресу

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що союзи і об’єднання, які ЄС започаткував у складі 27 держав-членів, будуть завершені з приєднанням нових членів.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це вона заявила в своєму зверненні "Про становище Європейського Союзу".

"Я вважаю, що наступне розширення також має стати каталізатором прогресу. Ми почали будувати Союз охорони здоров'я як 27 держав-членів. І я вірю, що ми можемо завершити його у складі 30+. Ми почали будувати Європейський оборонний союз у складі 27 держав. І я вірю, що ми можемо закінчити його у складі 30+", – заявила фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС довів, що може бути геополітичним союзом і по-справжньому об’єднаним.

"І я вірю, що Команда Європа також працюватиме у складі 30+", – наголосила президентка Єврокомісії.

При цьому вона припустила внесення змін до Європейських конвенцій і договорів, якщо це буде необхідно!

"Але ми не можемо – і не повинні – чекати на зміни в Договорі про ЄС, щоб просунутися вперед з розширенням. Союз, придатний до розширення, може бути досягнутий швидше", – сказала вона.

Як повідомлялося, європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї підтримав запропонований президентом Євроради Шарлем Мішелем графік прийому країн-кандидатів до ЄС до 2030 року, а не офіційну позицію своєї керівниці Урсули фон дер Ляєн.

Посилаючись на графік розширення, запропонований Мішелем, Варгеї заявив, що Єврокомісія повинна бути готова прийняти нових членів до 2030 року.

Читайте також інтерв’ю "ЄвроПравді" посла ЄС, який говорив про можливість вступу України до 2030 року.