В Германии полностью сгорели автомобили Tesla стоимостью в сотни тысяч евро

В Германии на территории сервисного центра в городе Франкфурт-на-Майне сгорели 15 автомобилей Tesla, общая стоимость которых составляет сотни тысяч евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Пожар на территории паркинга сервисного центра вспыхнул накануне ночью. До прибытия экстренных служб огонь уже успел распространиться на несколько электромобилей.

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В результате пожара полностью сгорели 15 автомобилей. Для борьбы с огнем привлекали около 40 пожарных.

Работы по ликвидации пожара продолжались до утра. Его причина до сих пор остается невыясненной.

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Железнодорожные пути вблизи места пожара также временно закрыты.

Сейчас полиция предполагает, что материальный ущерб составляет около 500 тысяч евро, однако он может оказаться больше.

Напомним, в конце июля вблизи Нидерландов загорелся корабль с 3 тысячами авто на борту. Пожар длился несколько дней, после чего судно успешно отбуксировали в перегрузочный порт Эмсгафен.