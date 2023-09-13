Прем'єрка Естонії заявила парламенту, що її чоловік ніколи не вів справ із РФ

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас на тлі скандалу довкола "російського бізнесу" її чоловіка відкинула звинувачення в тому, що він мав будь-які справи з Росією.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила під час парламентської інфогодини, повідомляє ERR.

За словами глави уряду, фірма її чоловіка здійснювала перевезення між двома заводами естонської компанії, один з яких фактично знаходився в Росії.

"І щойно про це стало відомо, вже наступного ж дня на пресконференції я змогла сказати, що це підприємство припиняє надавати послуги цій естонській компанії. І більше того, у п'ятницю мій чоловік також вийшов зі складу акціонерів цієї компанії. Жодного зв'язку більше немає", – зазначила Каллас.

Прем'єрка запевнила, що її слова і дії завжди відповідають переконанням, яких вона дотримується, а також пообіцяла продовжувати говорити все, що вона говорила до того, як вибухнув скандал, і чинити відповідно.

"Я говорила, що будь-яка діяльність у РФ має бути припинена, поки триває ця війна (проти України). Це те, що я говорила до і після того, як вибухнув скандал. Коли я дізналася про це, мій чоловік перестав допомагати компанії, яка працює в Росії", – додала Каллас.

"Тож мої моральні оцінки залишаються точно такими самими, якими були раніше і будуть надалі, і я це продемонструвала своїми діями", – резюмувала вона.

Раніше Каллас назвала суперечки навколо ймовірних зв'язків бізнесу її чоловіка з РФ "полюванням на відьом" з боку політичних опонентів, які вимагають її відставки.

Перед цим президент Естонії Алар Каріс заявляв, що вважав би за краще відставку прем'єр-міністерки Каї Каллас на самому початку скандалу довкола "російського бізнесу" її чоловіка.

Сама Каллас у відповідь на це заявляла, що не збирається йти з посади.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії.