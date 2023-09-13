Премьер Эстонии заявила парламенту, что ее муж никогда не вел дела с РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на фоне скандала вокруг "российского бизнеса" ее мужа отвергла обвинения в том, что он имел какие-либо дела с Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила во время парламентского часа, сообщает ERR.

По словам главы правительства, фирма ее мужа осуществляла перевозки между двумя заводами эстонской компании, один из которых фактически находился в России.

"И как только об этом стало известно, уже на следующий же день на пресс-конференции я смогла сказать, что это предприятие прекращает оказывать услуги этой эстонской компании. И более того, в пятницу мой муж также вышел из состава акционеров этой компании. Никакой связи больше нет", – отметила Каллас.

Премьер заверила, что ее слова и действия всегда соответствуют убеждениям, которых она придерживается, а также пообещала продолжать говорить все, что она говорила до того, как разразился скандал, и поступать соответственно.

"Я говорила, что любая деятельность в РФ должна быть прекращена, пока продолжается эта война (против Украины). Это то, что я говорила до и после того, как разразился скандал. Когда я узнала об этом, мой муж перестал помогать компании, которая работает в России", – добавила Каллас.

"Так что мои моральные оценки остаются точно такими же, какими были раньше и будут в дальнейшем, и я это продемонстрировала своими действиями", – резюмировала она.

Ранее Каллас назвала споры вокруг вероятных связей бизнеса ее мужа с РФ "охотой на ведьм" со стороны политических оппонентов, которые требуют ее отставки.

Перед этим президент Эстонии Алар Карис также заявлял, что предпочел бы отставку премьер-министра Каи Каллас в самом начале скандала вокруг "российского бизнеса" ее мужа.

Сама Каллас в ответ на это заявляла, что не собирается уходить с должности.

Подробно на эту тему смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", или читайте в статье: Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии.