Чоловік прем'єрки Естонії ходив у Поліцію безпеки щодо перевезень до РФ

Чоловік прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас Арво Халлік ходив на розмову в Поліцію безпеки (КаПо) щодо своїх бізнес-перевезень до Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в самому відомстві, інформує ERR з посиланням на Postimees.

В КаПо запевняють, що це була не перевірка безпеки, а бесіда, хоча раніше глава уряду заявляла, що відомство провело повну перевірку безпеки її чоловіка.

За словами глави бюро КаПо Гарріса Пуусеппа, за змістом закону про державну таємницю і засекречену зовнішню інформацію перевірка безпеки може бути проведена тільки щодо особи, яка подає заяву на отримання дозволу на доступ до держтаємниці.

"Арво Халлік не подавав заяву на отримання такого дозволу, тому жодної перевірки безпеки не проводили щодо нього з погляду закону про державну таємницю і засекречену зовнішню інформацію", – зазначив він.

Він уточнив, що, зважаючи на порушене громадськістю питання про можливу загрозу безпеці, на підставі закону про установи безпеки, КаПо додатково перевірила прем'єрку, її чоловіка та бізнес останнього.

Раніше Каллас на тлі скандалу довкола "російського бізнесу" її чоловіка відкинула звинувачення в тому, що він мав будь-які справи з Росією.

Також вона назвала суперечки навколо ймовірних зв'язків бізнесу її чоловіка з РФ "полюванням на відьом" з боку політичних опонентів, які вимагають її відставки.

Перед цим президент Естонії Алар Каріс заявляв, що вважав би за краще відставку прем'єр-міністерки Каї Каллас на самому початку скандалу довкола "російського бізнесу" її чоловіка.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії.