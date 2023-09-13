Муж премьера Эстонии ходил в Полицию безопасности по поводу перевозок в РФ

Супруг премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик ходил на беседу в Полицию безопасности (КаПо) по поводу своих бизнес-перевозок в Россию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в самом ведомстве, информирует ERR со ссылкой на Postimees.

В КаПо уверяют, что это была не проверка безопасности, а беседа, хотя ранее глава правительства заявляла, что ведомство провело полную проверку безопасности ее мужа.

По словам главы бюро КаПо Харриса Пуусеппа, согласно закону о государственной тайне и засекреченной внешней информации, проверка безопасности может быть проведена только в отношении лица, подающего заявление на получение разрешения на доступ к гостайне.

"Арво Халлик не подавал заявление на получение такого разрешения, поэтому никакая проверка безопасности не проводилась в отношении его с точки зрения закона о государственной тайне и засекреченной внешней информации", – отметил он.

Он уточнил, что, ппринимая во внимание поднятый общественностью вопрос о возможной угрозе безопасности, на основании закона об учреждения безопасности, КаПо дополнительно проверила премьер-министра, ее мужа и бизнес последнего.

Ранее Каллас на фоне скандала вокруг "российского бизнеса" ее мужа отвергла обвинения в том, что он имел какие-либо дела с Россией.

Также она назвала споры вокруг вероятных связей бизнеса ее мужа с РФ "охотой на ведьм" со стороны политических оппонентов, которые требуют ее отставки.

Перед этим президент Эстонии Алар Карис также заявлял, что предпочел бы отставку премьер-министра Каи Каллас в самом начале скандала вокруг "российского бизнеса" ее мужа.

Подробно на эту тему смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", или читайте в статье: Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии.