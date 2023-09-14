Суд у Бельгії скасував рішення про відмову у притулку неодруженим чоловікам

Державна рада Бельгії (вищий адміністративний суд) призупинила дію рішення, згідно з яким самотнім чоловікам відмовлятимуть у наданні притулку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Наприкінці серпня державна секретарка з питань притулку та міграції Ніколь де Мур оголосила, що Федеральне агентство з прийому шукачів притулку (Fedasil) припинить прийом одиноких чоловіків і надаватиме пріоритет сім'ям, "щоб діти не опинилися на вулиці цієї зими".

Ця заява викликала різку критику серед бельгійських політичних партій. А Європейська комісія навіть заявила, що зв'яжеться з бельгійською владою щодо цієї пропозиції.

Зрештою, минулого тижня вісім асоціацій подали термінову апеляцію до Державної ради на це рішення.

Цієї середи Державна рада постановила, що це рішення є незаконним і порушує право шукачів притулку на прийом.

Коментуючи це рішення, де Мур зазначила, що воно не вирішить проблему переповнених центрів прийому дітей.

"Призупинення роботи Державної ради не гарантує, що у нас раптом знайдеться місце для всіх", – зазначила вона, додавши, що не змінюватиме свою політику і надаватиме "абсолютний пріоритет сім'ям і дітям".

Раніше також повідомлялося, що кількість людей, які перебувають у Німеччині в статусі біженців, сягнула нового максимального показника за останні десятиліття.