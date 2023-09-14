Суд в Бельгии отменил решение об отказе в убежище неженатым мужчинам

Государственный совет Бельгии (высший административный суд) приостановил действие решения, согласно которому одиноким мужчинам будут отказывать в предоставлении убежища.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В конце августа государственный секретарь по вопросам убежища и миграции Николь де Мур объявила, что Федеральное агентство по приему искателей убежища (Fedasil) прекратит прием одиноких мужчин и будет предоставлять приоритет семьям, "чтобы дети не оказались на улице этой зимой".

Это заявление вызвало резкую критику среди бельгийских политических партий. А Европейская комиссия даже заявила, что свяжется с бельгийскими властями по поводу этого предложения.

В конце концов, на прошлой неделе восемь ассоциаций подали срочную апелляцию в Государственный совет на это решение.

В эту среду Государственный совет постановил, что это решение является незаконным и нарушает право искателей убежища на прием.

Комментируя это решение, де Мур отметила, что оно не решит проблему переполненных центров приема детей.

"Приостановление работы Государственного совета не гарантирует, что у нас вдруг найдется место для всех", – отметила она, добавив, что не будет менять свою политику и будет предоставлять "абсолютный приоритет семьям и детям".

Ранее также сообщалось, что количество людей, находящихся в Германии в статусе беженцев, достигло нового максимального показателя за последние десятилетия.