Кількість біженців у Німеччині сягнула нового максимуму

Кількість людей, які перебувають у Німеччині в статусі біженців, сягнула нового максимального показника за останні десятиліття.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Neue Osnabrücker Zeitung із посиланням на письмову відповідь німецького МВС депутату Бундестагу від партії Die Linke Кларі Бюнгер, інформує DW.

Згідно зі статистикою відомства, на кінець червня 2023 року в Німеччині зареєструвалися 3,26 млн біженців, що на 111 тисяч більше, ніж наприкінці 2022 року.

За даними МВС, за першу половину 2023 року кількість біженців з України в Німеччині збільшилася незначно – на 29 тисяч. Загалом їх трохи більше одного мільйона осіб.

У листі наголошено, що через продовження загарбницької війни, яку веде РФ, українці, як і раніше, прибувають до ФРН. Водночас, зазначає відомство, багато хто з прибулих українців повертається на батьківщину.

Також у списку біженців є близько 279,1 тисячі осіб, яких влада Німеччини зобов'язала покинути країну. Близько 80 відсотків із них після відмови у притулку отримали дозвіл на тимчасове перебування у ФРН.

Раніше правозахисна організація Pro Asyl, яка займається підтримкою шукачів притулку в Німеччині, закликала ЄС якнайшвидше продовжити дію директиви про тимчасовий захист українських біженців, що спливає в березні 2024 року.

Перед цим повідомляли, що з понад одного мільйона українських біженців, які приїхали до Німеччини, рятуючись від війни, 44% сподіваються залишитися в країні.

Уряди європейських країн виділили понад 43 мільярди євро на прихисток для українців, які стали біженцями через розв'язану Росією війну.