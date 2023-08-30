Бельгія не надаватиме притулок самотнім чоловікам: у пріоритеті сім’ї 

Уряд Бельгії заявив у середу, що вводить заборону на надання притулку самотнім чоловікам, пояснивши це тим, що бельгійські можливості для прийому повинні бути спершу використані для сімей, жінок і дітей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.

Бельгію протягом тривалого часу критикували за неспроможність надати достатній притулок тисячам людей, які шукають захисту в країні від переслідувань у них на батьківщині. Довгі черги з наметів уздовж вулиць в Брюсселі стали плямою на репутації Бельгії.

У середу державна секретарка з питань притулку Ніколь де Мур заявила, що протягом наступних місяців очікується збільшення тиску на житло, і вона "абсолютно хоче уникнути того, щоб діти цієї зими опинились на вулиці".

Організації з надання допомоги засудили цей крок як порушення міжнародних зобов'язань.

"Ми думали, що бачили все, але ні. Бельгійський уряд не просто сів на права людини, він ховає їх, "призупиняючи" прийом заявок від чоловіків – одиноких шукачів притулку", – сказав Філіп Хенсманс, директор Amnesty International у Бельгії.

Де Мур поскаржилася, що приплив шукачів притулку за останні два роки в 11,5-мільйонній країні заповнив центри з надання притулку майже до 33 500 місць. Минулого року Бельгія отримала майже 37 тисяч заявок з проханнями про захист, повідомило федеральне агентство Fedasil.

Окрім шукачів притулку, Бельгія також надає допомогу приблизно 62 тисячам українських біженців, які втекли від повномасштабної російської війни.

Торік у листопаді повідомляли, що у Бельгії закінчуються місця для приймання біженців з України.