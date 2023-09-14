Офіційно: ЄС виключив трьох російських бізнесменів зі списку санкцій

Європейський Союз виключив чотирьох росіян зі списку санкцій, накладених на Росію у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив у четвер Офіційний журнал ЄС.

Євросоюз вилучив зі списку санкцій: російського бізнесмена Григорія Берьозкіна, до активів якого належить медіахолдинг "РБК"; експерзидента і співвласника "Нортгазу" Фархада Ахмедова; ексголову російського інтернет-магазину Ozon Александра Шульгіна, а також Георгія Шуваєва – російського полковника, який ймовірно загинув на Харківщині у жовтні минулого року.

"Чи можна розглядати це рішення як ознаку переходу від політики тотальних санкцій до більш дискреційної, або ж це буде "видавання бажаного за дійсне", на даному етапі важко сказати", – заявила агентству Reuters команда юристів, що представляє інтереси Берьозкіна і Шульгіна.

Нагадаємо, раніше ЗМІ називали ймовірні імена росіян, щодо яких ЄС не продовжив санкції.

12 вересня Рада ЄС продовжила на наступні пів року персональні санкції, запроваджені у зв’язку з російською агресією проти України, проте виключила зі списків чотирьох осіб. Їхні імена не називали.