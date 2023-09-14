Официально: ЕС исключил трех российских бизнесменов из санкционного списка

Европейский Союз исключил четырех россиян из списка санкций, наложенных на Россию в связи с ее вторжением в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил в четверг Официальный журнал ЕС.

Евросоюз исключил из санкционного списка: российского бизнесмена Григория Березкина, к активам которого принадлежит медиахолдинг "РБК"; экс-президента и совладельца "Нортгаза" Фархада Ахмедова; экс-главу российского интернет-магазина Ozon Александра Шульгина, а также Георгия Шуваева – российского полковника, который предположительно погиб на Харьковщине в октябре прошлого года.

"Можно ли рассматривать это решение как признак перехода от политики тотальных санкций к более дискреционной, или же это будет "выдача желаемого за действительное", на данном этапе трудно сказать", – заявила агентству Reuters команда юристов, представляющая интересы Березкина и Шульгина.

Напомним, ранее СМИ называли вероятные имена россиян, в отношении которых ЕС не продлил санкции.

12 сентября Совет ЕС продлил на следующие полгода персональные санкции, введенные в связи с российской агрессией против Украины, однако исключил из списков четырех человек. Их имена не называли.