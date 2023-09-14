Глава МЗС Чехії: Нав'язаний Україні мир обернеться проти Заходу

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що будь-яка мирна ініціатива, нав'язана Україні без згоди Києва, обернеться проти Заходу, оскільки вона не зможе підвести риску під російським імперіалізмом.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

Він закликав союзників України зберігати рішучість, навіть якщо Київ не зробить швидкого прориву у своєму контрнаступі. За його словами, справжнім ворогом є територіальні амбіції Росії.

"Якщо Україну примусити до рішення, яке вона не прийме, Захід втратить її, і ми матимемо 40-мільйонну націю на наших кордонах, яка відчуватиме себе зрадженою", – наголосив Ліпавський.

"Ми не хочемо просто відкласти війну. Ми хочемо покласти край здатності Росії розширювати територію силою", – додав він.

За його словами, мирна формула Зеленського пережила початковий етап, і тепер Китай, Саудівська Аравія, Бразилія та ПАР готові взяти участь у дискусіях без участі РФ, маючи на увазі нещодавню зустріч у Джидді.

"Я не кажу, що вони схиляються до наших позицій, але принаймні ми ведемо діалог", – уточнив Ліпавський.

Глава МЗС Чехії наполягає на тому, що деякі країни, які вагалися на ранніх етапах, зараз наближаються до позиції Заходу. Багато з них, пояснив він, з "прагматичних причин", не хочуть приєднуватися до все більш ізольованої Росії, тоді як інші країни стають антагоністами через агресію РФ в Чорному морі та розірвання нею "зернової угоди".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не може вести мирні переговори з президентом РФ Владіміром Путіним, оскільки тому не можна довіряти.

Перед цим Кулеба заявив, що розв’язану Росією війну не можна зупинити, сівши за стіл переговорів.

Також міністр закордонних справ заявив, що партнери України знають реальну ситуацію з контрнаступальними діями, а твердження про їхні нібито повільні темпи знеохочують українських військовослужбовців.