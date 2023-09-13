Начальник генштабу Чехії закликав Захід готуватися до тривалої війни в Україні

Начальник генерального штабу збройних сил Чехії Карел Ржека вважає, що війна РФ проти України триватиме тривалий час.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

На його думку, жодна зі сторін у загарбницькій війні РФ проти України не здатна найближчим часом досягти своїх кінцевих задекларованих цілей.

"Це не триватиме кілька тижнів, це триватиме, ймовірно, довго. І важливо, щоб ми продовжували підтримувати українців протягом тривалого часу", – заявив Ржека.

Оцінюючи контрнаступ України, він зазначив, що саме так і виглядає військовий наступ, адже це не схоже на фільм про Другу світову війну та вимагає часу.

"Повірте мені, ми переглядаємо різні сховища, плани і концепції і намагаємося визначити, що ще ми можемо надати (Україні). У нас ще є дещо, в тому числі важка техніка" – запевнив Ржека.

Раніше повідомлялося, що більшість європейців виступають за продовження підтримки України, хоча для різних видів підтримки показники суттєво різняться.

Перед цим виконуюча обов'язки заступника державного секретар США Вікторія Нуланд заявила, що союзникам України треба готуватися до тривалого протистояння у війні з РФ, в тому числі – допомагаючи українській економіці якнайшвидше відновитися.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не може вести мирні переговори з президентом РФ Владіміром Путіним, оскільки тому не можна довіряти.