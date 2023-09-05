Кулеба пояснив, чому Україна не може вести мирні переговори з Путіним

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не може вести мирні переговори з президентом РФ Владіміром Путіним, оскільки тому не можна довіряти.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в інтерв'ю NHK.

За його словами, Путіну не можна довіряти, тому що навіть якщо він дасть слово, немає жодної гарантії, що він його не порушить.

"Він не та людина, з якою можна серйозно про щось домовлятися. Якщо ви вважаєте, що ви успішно домовилися з ним, то ви піддаєте себе небезпеці нападу з його боку", – зазначив Кулеба.

На думку очільника українського зовнішньополітичного відомства, чим успішнішою буде Україна на полі бою, тим більше Росія буде готова до переговорів, однак він не бачить вікна для переговорів з РФ найближчим часом.

"Якщо ми хочемо існувати як нація, якщо ми хочемо вижити, ми повинні перемогти, чого б це не коштувало", – переконаний Кулеба.

Глава МЗС України також висловив розчарування нещодавньою критикою з боку західних країн щодо того, що наступ України не відповідає очікуванням.

Він додав, що той, хто сидить у кріслі і коментує темпи наступу, не повинен говорити українським солдатам, що вони занадто повільні, адже вони вмирають у цій боротьбі та заслуговують на повну повагу.

Раніше Кулеба заявив, що розв’язану Росією війну не можна зупинити, сівши за стіл переговорів.

Перед цим міністр закордонних справ заявив, що партнери України знають реальну ситуацію з контрнаступальними діями, а твердження про їхні нібито повільні темпи знеохочують українських військовослужбовців.

Крім того, голова МЗС порадив критикам "повільного" контрнаступу "стулити пельку" і самим вирушити на фронт в Україні.