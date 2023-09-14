Глава МИД Чехии: Навязанный Украине мир обернется против Запада

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что любая мирная инициатива, навязанная Украине без согласия Киева, обернется против Запада, поскольку она не сможет подвести черту под российским империализмом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Bloomberg.

Он призвал союзников Украины сохранять решимость, даже если Киев не сделает быстрого прорыва в своем контрнаступлении. По его словам, настоящим врагом являются территориальные амбиции России.

"Если Украину принудить к решению, которое она не примет, Запад потеряет ее, и мы будем иметь 40-миллионную нацию на наших границах, которая будет чувствовать себя преданной", – подчеркнул Липавский.

"Мы не хотим просто отложить войну. Мы хотим положить конец способности России расширять территорию силой", – добавил он.

По его словам, мирная формула Зеленского пережила начальный этап, и теперь Китай, Саудовская Аравия, Бразилия и ЮАР готовы принять участие в дискуссиях без участия РФ, имея в виду недавнюю встречу в Джидде.

"Я не говорю, что они склоняются к нашим позициям, но по крайней мере мы ведем диалог", – уточнил Липавский.

Глава МИД Чехии настаивает на том, что некоторые страны, которые колебались на ранних этапах, сейчас приближаются к позиции Запада. Многие из них, пояснил он, по "прагматическим причинам", не хотят присоединяться ко все более изолированной России, тогда как другие страны становятся антагонистами из-за агрессии РФ в Черном море и расторжения ею "зерновой сделки".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не может вести мирные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку тому нельзя доверять.

Ранее Кулеба сказал, что развязанную Россией войну нельзя остановить, сев за стол переговоров.

Перед этим министр иностранных дел заявил, что партнеры Украины знают реальную ситуацию с контрнаступательными действиями, а утверждения об их якобы медленных темпах обескураживают украинских военнослужащих.