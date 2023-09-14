Президентка Словаччини позивається проти проросійського експрем’єра через наклеп

Словацька президентка Зузана Чапутова в середу подала позов проти лідера партії Smer-SD й колишнього прем’єра країни Роберта Фіцо, звинувативши його в наклепі й сфальшованих звинуваченнях на свою адресу.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив офіс президентки Словаччини.

Чапутова стверджує, що Фіцо поширює в її бік "відверту брехню й сфабриковані звинувачення", й хоча посада президента передбачає підвищений рівень критики, "вона не зобов'язана терпіти ескалацію публічного цькування та безпідставних звинувачень у порушенні Конституції, законів чи служінні іншій владі".

"Роберт Фіцо, неодноразово поширюючи грубу брехню, порушує її особисті права таким чином і з такою інтенсивністю, що єдиним справді ефективним засобом її захисту є подання судового позову", – йдеться в заяві офісу Чапутової.

Вона також побоюється, що твердження Фіцо можуть призвести до фізичного насильства, а сама Чапутова неодноразово отримувала погрози розправою.

У президентки Словаччини не уточнили, про які саме звинувачення йдеться. Але раніше лідер Smer-SD не раз називав її "американською агенткою", яка призначає "уряд Сороса", маючи на увазі американського філантропа угорського походження Джорджа Сороса.

Нагадаємо, що 30 вересня у Словаччині відбудуться дострокові парламентські вибори. Партія Smer-SD експрем’єра Роберта Фіцо наразі має найвищі шанси на перемогу.

Політик під час передвиборної кампанії пообіцяв захищати національні інтереси, припинити військову підтримку України й виступати проти будь-яких санкцій проти Росії, які можуть зашкодити Словаччині.

Натомість Зузана Чапутова підтримує європейську інтеграцію, права меншин та посилення допомоги Україні для захисту від повномасштабного вторгнення Росії. У червні вона заявила, що не балотуватиметься на другий президентський термін.

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