Президент Словакии судится с пророссийским экс-премьером из-за клеветы

Словацкий президент Зузана Чапутова в среду подала иск против лидера партии Smer-SD и бывшего премьера страны Роберта Фицо, обвинив его в клевете и фальсифицированных обвинениях в свой адрес.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявил офис президента Словакии.

Чапутова утверждает, что Фицо распространяет в ее сторону "откровенную ложь и сфабрикованные обвинения", и хотя должность президента предусматривает повышенный уровень критики, "она не обязана терпеть эскалацию публичной травли и безосновательных обвинений в нарушении Конституции, законов или служении другой власти".

"Роберт Фицо, неоднократно распространяя грубую ложь, нарушает ее личные права таким образом и с такой интенсивностью, что единственным действительно эффективным средством ее защиты является подача судебного иска", – говорится в заявлении офиса Чапутовой.

Она также опасается, что утверждения Фицо могут привести к физическому насилию, а сама Чапутова неоднократно получала угрозы расправой.

У президента Словакии не уточнили, о каких именно обвинениях идет речь. Но ранее лидер Smer-SD не раз называл ее "американской агенткой", которая назначает "правительство Сороса", имея в виду американского филантропа венгерского происхождения Джорджа Сороса.

Напомним, что 30 сентября в Словакии состоятся досрочные парламентские выборы. Партия Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо сейчас имеет самые высокие шансы на победу.

Политик во время предвыборной кампании пообещал защищать национальные интересы, прекратить военную поддержку Украины и выступать против любых санкций против России, которые могут навредить Словакии.

Зузана Чапутова поддерживает европейскую интеграцию, права меньшинств и усиление помощи Украине для защиты от полномасштабного вторжения России. В июне она заявила, что не будет баллотироваться на второй президентский срок.

Смотрите свежее видео "Европейской правды" о топ-политиках Словакии и их отношении к Украине.