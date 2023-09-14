"Бананова республіка": прем'єр Словаччини відреагував на бійку двох колишніх урядовців

Прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор прокоментував бійку між колишнім прем’єром країни Ігорем Матовичем і ексглавою МВС Робертом Каліняком.

Як пише "Європейська правда", заяву Одора наводить Euractiv.

Після бійки між Матовичем і Каліняком словацький прем’єр звернувся до жителів країни і запитав, чи хочуть вони жити "в банановій республіці" після дострокових парламентських виборів 30 вересня.

"1 жовтня ви можете прокинутися в якійсь банановій республіці, сповненій ненависті. Хіба ми хочемо бачити Словаччину такою?", – заявив Одор.

Він закликав виборців подумати про майбутнє Словаччини, коли вони голосуватимуть на парламентських виборах.

"Ненависть, вульгарність і цирк. Це не наше майбутнє", – підкреслив він.

Про бійку між Матовичем і Каліняком стало відомо напередодні. Вона сталась під час пресконференції на тему нелегальної міграції, яку організувала партія Smer-SD.

Матович приїхав до місця пресконференції на автомобілі із підсилювачами звуку і зірвав захід. Сутичка між Матовичем і Каліняком сталася після того, як колишній міністр внутрішніх справ хотів вирвати з рук експрем’єра мікрофон.

Інцидент стався незадовго до дострокових парламентських виборів у Словаччині, які відбудуться 30 вересня.

Повідомлялося, що президентка Словаччини Зузана Чапутова стурбована тим, що після майбутніх парламентських виборів зовнішньополітична позиція країни може стати схожою на позицію угорського прем’єра Віктора Орбана.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Розворот Братислави: чи можливо уникнути проросійського реваншу в сусідній Словаччині, а також дивіться нове відео Хто є хто у Словаччині?