За розслідування підпалів на залізниці у Німеччині взялася прокуратура

Федеральна прокуратура Німеччини взяла під свій контроль розслідування підпалів на залізничній інфраструктурі, що сталися минулого тижня і порушили сполучення між Берліном і Гамбургом.

Як пише "Європейська правда", про це інформує DPA.

У найвищому органі кримінального переслідування в Німеччині заявили, що розглядають ці напади як такі, що могла здійснити злочинна організація.

Пожежі спалахнули вночі в трьох місцях на півночі Гамбургу в ніч на п’ятницю, 8 вересня. Через вогонь серйозно постраждали кабельні шахти.

Внаслідок інцидентів були скасовані поїзди на головному швидкісному маршруті між Гамбургом і Берліном, а також поїзди далекого прямування між Гамбургом і Ростоком.

Представник Deutsche Bahn заявив, що рух поїздів, швидше за все, не буде відновлено до ранку суботи.

Поліція Гамбурга заявила, що слідчі вважають, що пожежі були "навмисними" і що за злочином стоїть "політичний мотив". Вони додали, що слідчі шукають свідків злочину.

На сайті ліворадикального угрупування Indymedia був опублікований анонімний лист, в якому члени групи взяли на себе відповідальність за інциденти.

У листі йдеться, що це був протест проти "неоколоніальної експлуатації та видобутку сировини, що руйнує землю".

Перед цим стало відомо, що рух більшості поїздів на головному вокзалі Мюнхена було призупинено на кілька годин через пошкодження контактної мережі.