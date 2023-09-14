За расследование поджогов на железной дороге в Германии взялась прокуратура

Федеральная прокуратура Германии взяла под свой контроль расследование поджогов на железнодорожной инфраструктуре, произошедших на прошлой неделе и нарушивших сообщение между Берлином и Гамбургом.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует DPA.

В высшем органе уголовного преследования в Германии заявили, что рассматривают эти нападения как такие, которые могла осуществить преступная организация.

Пожары вспыхнули ночью в трех местах на севере Гамбурга в ночь на пятницу, 8 сентября. Из-за огня серьезно пострадали кабельные шахты.

В результате инцидентов были отменены поезда на главном скоростном маршруте между Гамбургом и Берлином, а также поезда дальнего следования между Гамбургом и Ростоком.

Представитель Deutsche Bahn заявил, что движение поездов, скорее всего, не будет восстановлено до утра субботы.

Полиция Гамбурга заявила, что следователи считают, что пожары были "преднамеренными" и что за преступлением стоит "политический мотив". Они добавили, что следователи ищут свидетелей преступления.

На сайте леворадикальной группировки Indymedia было опубликовано анонимное письмо, в котором члены группы взяли на себя ответственность за инциденты.

В письме говорится, что это был протест против "неоколониальной эксплуатации и добычи сырья, разрушающего землю".

Перед этим стало известно, что движение большинства поездов на главном вокзале Мюнхена было приостановлено на несколько часов из-за повреждения контактной сети.