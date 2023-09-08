У Німеччині сталася серія підпалів на залізниці: поліція розглядає політичний мотив

У Німеччині вночі сталася серія пожеж на залізничній інфраструктурі на головній лінії між Гамбургом і Берліном, що призвело до масових перебоїв у русі поїздів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Пожежі спалахнули вночі в трьох місцях на півночі Гамбургу в ніч на п’ятницю, 8 вересня. Через вогонь серйозно постраждали кабельні шахти.

Внаслідок інцидентів були скасовані поїзди на головному швидкісному маршруті між Гамбургом і Берліном, а також поїзди далекого прямування між Гамбургом і Ростоком.

Представник Deutsche Bahn заявив, що рух поїздів, швидше за все, не буде відновлено до ранку суботи.

Поліція Гамбурга заявила, що слідчі вважають, що пожежі були "навмисними" і що за злочином стоїть "політичний мотив". Вони додали, що слідчі шукають свідків злочину.

Міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінг назвав цей вандалізм "формою тероризму".

"Нам пощастило, що ніхто не постраждав", – сказав Віссінг.

На сайті ліворадикального угрупування Indymedia був опублікований анонімний лист, в якому члени групи взяли на себе відповідальність за інциденти.

У листі йдеться, що це був протест проти "неоколоніальної експлуатації та видобутку сировини, що руйнує землю".

Поліція ще не встановила справжність листа.

Керівник служби безпеки німецького залізничного оператора Deutsche Bahn Ганс-Гільмар Рішке заявив, що вони перебувають у тісному контакті з владою і сподівається, що винні будуть швидко затримані.

Напередодні стало відомо, що рух більшості поїздів на головному вокзалі Мюнхена було призупинено на кілька годин через пошкодження контактної мережі.

Також активісти Greenpeace розпочали акцію протесту проти будівництва трубопроводу від німецького острова Рюген у Балтійському морі до нового термінала по прийому скрапленого природного газу (СПГ).