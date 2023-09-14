Вперше з 2020 року посол країни ЄС вручив вірчі грамоти главі МЗС Білорусі

У четвер посол Угорщини Зіта Ілона Бенчик вручила копії вірчих грамот міністру закордонних справ Білорусі Сергію Алейнику.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба МЗС Білорусі.

Вручення послом країни Євросоюзу міністру закордонних справ Білорусі трапилося вперше з 2020 року, коли після проведення сфальсифікованих виборів Олександр Лукашенко проголосив себе переобраним главою держави.

МЗС Білорусі

Досі посол Франції Ніколя де Лакост був останнім, хто вручив копії вірчих грамот тодішньому главі МЗС Білорусі Володимиру Макею в грудні 2020 року.

"Сторони обговорили стан і перспективи розвитку двосторонніх відносин, а також актуальні питання міжнародного порядку денного. Співрозмовники підтвердили готовність до продовження взаємоповажного діалогу і подальшого нарощування співробітництва у сферах взаємного інтересу", – повідомило МЗС Білорусі про зустріч із послом Угорщини.

Будапешт залишається одним із небагатьох на Заході, хто офіційно контактує з режимом Лукашенка. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідував Білорусь у лютому 2023 року.

Раніше Європейський парламент закликав знайти правові шляхи, щоб арештувати активи білоруського керівництва та направити їх на відновлення України.

Нагадаємо, у тексті доповіді Європарламент також звернувся до Міжнародного кримінального суду із закликом видати ордер на арешт Лукашенка за депортації українських дітей.

У середу на тлі обговорення ситуації в Білорусі в Європарламенті виступила лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська, яка закликала підтримати європейську перспективу Білорусі.