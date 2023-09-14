Впервые с 2020 посол страны ЕС вручил верительные грамоты главе МИД Беларуси

В четверг посол Венгрии Зита Илона Бенчик вручила копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Сергею Алейнику.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Вручение послом страны Евросоюза министру иностранных дел Беларуси случилось впервые с 2020 года, когда после проведения сфальсифицированных выборов Александр Лукашенко провозгласил себя переизбранным главой государства.

МИД Беларуси

До сих пор посол Франции Николя де Лакост был последним, кто вручил копии верительных грамот тогдашнему главе МИД Беларуси Владимиру Макею в декабре 2020 года.

"Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Собеседники подтвердили готовность к продолжению взаимоуважительного диалога и дальнейшему наращиванию сотрудничества в сферах взаимного интереса", — сообщил МИД Беларуси о встрече с послом Венгрии.

Будапешт остается одним из немногих на Западе, кто официально контактирует с режимом Лукашенко. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посещал Беларусь в феврале 2023 года.

Ранее Европейский парламент призвал найти правовые пути, чтобы арестовать активы белорусского руководства и направить их на восстановление Украины.

Напомним, в тексте доклада Европарламент также обратился в Международный уголовный суд с призывом выдать ордер на арест Лукашенко за депортацию украинских детей.

В среду на фоне обсуждения ситуации в Беларуси в Европарламенте выступила лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская, которая призвала поддержать европейскую перспективу Беларуси.