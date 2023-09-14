Тихановська у Європарламенті закликала підтримати європейську перспективу Білорусі

Лідерка демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська закликала Європарламент підтримати європейську перспективу Білорусі та вивести відносини з демократичною Білоруссю на новий рівень.

Про це, як пише "Європейська правда", Тихановська сказала у своєму виступі перед євродепутатами у середу.

"Місяць тому білоруські демократичні сили ухвалили спільну декларацію, що визначає нашу стратегічну мету – вступ Білорусі до ЄС. Так, на це знадобиться час. Так, це буде нелегко. Але для нас немає шляху назад! Європейський Союз – це наша остаточна мета", – сказала Тихановська у зверненні до євродепутатів.

Вона підкреслила, що без Білорусі та України проєкт Європи не буде завершено, а Європейський Союз – від Лісабона до Мінська – стане жахом для Путіна.

"Вступ Білорусі та України до ЄС призведе до остаточного краху Імперії Зла. Назавжди", – сказала Тихановська.

Лідерка опозиційних білоруських сил закликала Європарламент підтримати європейську перспективу Білорусі.

"Білоруси хочуть почути від вас, що на Білорусь чекають у ЄС. Білоруси хочуть почути, що нашу країну не віддадуть Путіну як втішний приз", – сказала вона.

Тихановська також запропонувала вивести відносини між демократичними силами Білорусі і Європарламентом на новий рівень та інституціоналізувати співпрацю до майбутніх виборів до ЄП.

Нагадаємо, у червні в Брюсселі розпочала роботу консультативна група між Європейським Союзом та білоруськими демократичними силами й громадянським суспільством, покликана налагодити діалог між сторонами.

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