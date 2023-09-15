Німеччина протестувала сирени цивільної оборони, але в Берліні вони не зазвучали

У четвер в рамках загальнонаціонального тестування системи оповіщення про надзвичайні ситуації по всій Німеччині пролунали попереджувальні повідомлення на мобільних телефонах, а також сирени, але в Берліні сирени не спрацювали.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

"День попередження" організували після невдачі у 2020 році, коли країна провела перше таке випробування за останні 30 років і багато сирен цивільної оборони по всій Німеччині не спрацювали.

Виявилося, що багато сирен було демонтовано після закінчення холодної війни, про що знала місцева влада. В деяких місцях система просто не спрацювала. Керівника Федерального відомства цивільного захисту і допомоги при катастрофах, яке відповідало за організацію тестових оповіщень, звільнили.

Початкові повідомлення вказували на те, що в четвер спрацювали набагато більше сирен, ніж у 2020 році. Однак у столиці Німеччини сповіщення на мобільні телефони пройшли, а цивільні сирени знову не зазвучали.

У 1990-х роках влада Берліна демонтувала всі сирени повітряної тривоги в місті. Після "дня попередження" 2020 року місто мало встановити 400 нових сирен. Наразі встановлено лише близько 100 сирен, і навіть вони не змогли подати сигнал тривоги в четвер, оскільки не були готові до ввімкнення, повідомив німецький громадський мовник RBB та інші ЗМІ.

Незважаючи на те, що в Берліні сирени не лунали, міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що перші оцінки показали, що тест об 11 годині ранку був "повним успіхом".

"Наші системи оповіщення пройшли основний стрес-тест", – сказала міністр у своїй заяві, додавши, що "наш комплекс систем оповіщення охоплює майже всіх жителів Німеччини".

Провал тесту в 2020 році сприйняли як національний сором. За останні три роки більшість систем оповіщення було відремонтовано або модернізовано.

Наразі в країні налічують близько 38 тисяч сирен, повідомило німецьке інформаційне агентство dpa, але є плани збільшити їхню кількість.



