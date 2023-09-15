Германия протестировала сирены гражданской обороны, но в Берлине они не зазвучали

В четверг в рамках общенационального тестирования системы оповещения о чрезвычайных ситуациях по всей Германии прозвучали предупредительные сообщения на мобильных телефонах, а также сирены, но в Берлине сирены не сработали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

"День предупреждения" организовали после неудачи в 2020 году, когда страна провела первое такое испытание за последние 30 лет и многие сирены гражданской обороны по всей Германии не сработали.

Оказалось, что многие сирены были демонтированы после окончания холодной войны, о чем знали местные власти. В некоторых местах система просто не сработала. Руководителя Федерального ведомства гражданской защиты и помощи при катастрофах, которое отвечало за организацию тестовых оповещений, уволили.

Первоначальные сообщения указывали на то, что в четверг сработали гораздо больше сирен, чем в 2020 году. Однако в столице Германии оповещения на мобильные телефоны прошли, а гражданские сирены снова не зазвучали.

В 1990-х годах власти Берлина демонтировали все сирены воздушной тревоги в городе. После "дня предупреждения" в 2020 году город должен был установить 400 новых сирен. Сейчас установлено лишь около 100 сирен, и даже они не смогли подать сигнал тревоги в четверг, поскольку не были готовы к включению, сообщил немецкий общественный вещатель RBB и другие СМИ.

Несмотря на то, что в Берлине сирены не звучали, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что первые оценки показали, что тест в 11 часов утра был "полным успехом".

"Наши системы оповещения прошли основной стресс-тест", – сказала министр в своем заявлении, добавив, что "наш комплекс систем оповещения охватывает почти всех жителей Германии".

Провал теста в 2020 году восприняли как национальный позор. За последние три года большинство систем оповещения было отремонтировано или модернизировано.

Сейчас в стране насчитывается около 38 тысяч сирен, сообщило немецкое информационное агентство dpa, но есть планы увеличить их количество.