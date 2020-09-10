"День попередження": Німеччина вперше тестувала сирени цивільної оборони

У Німеччині вперше було проведено випробувальний День попередження про катастрофи, по всій країні пролунали сирени цивільної оборони, а по радіо передавали відповідні попередження.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

У четвер об 11.00 протягом хвилини лунали сирени в багатьох населених пунктах. Об 11.20 також протягом хвилини вони оповістили про завершення навчань.

Проєкт під назвою Warntag (день попередження) був ініційований федеральним урядом і проводитиметься у другий четвер вересня щороку.

Попереджувальні сигнали надсилали у декількох формах. Окрім сирен на будівлях, рекламні щити з цифровою рекламою також мали видавати попередження. Також попередження передавалися через ЗМІ, соціальні медіа та мобільний додаток NINA – телефон вібрував також протягом хвилини.

Системами попередження керують уряди федеральних земель і, отже, їх застосування дещо різняться.. Наприклад, у Берліні немає сирен, попередження передавали по телебаченню та радіо.

Федеральне управління з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків стихійних лих у Бонні заявило, що однією з головних цілей було надати можливість людям ознайомитися із процедурами, щоб вони знали попереджувальні сигнали у випадку надзвичайної ситуації в реальному житті.