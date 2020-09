"День попередження": Німеччина вперше тестувала сирени цивільної оборони

У Німеччині вперше було проведено випробувальний День попередження про катастрофи, по всій країні пролунали сирени цивільної оборони, а по радіо передавали відповідні попередження.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

У четвер об 11.00 протягом хвилини лунали сирени в багатьох населених пунктах. Об 11.20 також протягом хвилини вони оповістили про завершення навчань.

The sound of Germany at 11 AM. #Warntag2020 pic.twitter.com/ktqiqa5vhi