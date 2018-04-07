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Жителі міста у Норвегії сприйняли звук сирени за сигнал про початок війни з РФ

Субота, 07 квітня 2018, 10:46
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Мешканці норвезького міста Вадсе неподалік від кордону з Росією почули сирену і подумали про те, що почалася війна.

Про це повідомляє телерадіокомпанія NRK.

Сирена увімкнулася близько 23.50 за місцевим часом. Її звук лунав протягом приблизно 15 хвилин, доки власник старої пожежної станції, де розташована сирена, не прибув на місце і не вимкнув її.

За цей час надзвичайні служби міста отримали низку телефонних дзвінків від наляканих мешканців.

"Багато хто припустив найгірше, наприклад, війну" - розповів офіцер поліції Ян-Олаф Шойлберг.

Як зазначається, у місці встановлені декілька сирен, однак увімкнулася лише одна з них. Причини увімкнення сирени досі не встановили.

Телерадіокомпанія відзначає, що за ясної погоди з міста Вадсе добре видно територію Росії, зокрема, напівзруйнований ядерний завод, і коли вмикаються сирени, багато мешканців думають про східного сусіда.

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