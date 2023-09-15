У НАТО не бачать військової загрози для Молдови з боку Росії

Військової загрози для Молдови з боку Росії наразі немає, переконаний заступник генсека НАТО Мірча Джоане, який перебуває з офіційним візитом у Кишиневі.

Заяву Джоане наводить TV8, повідомляє "Європейська правда".

"Я хочу ще раз підтвердити, перебуваючи тут, у Кишиневі, що ми не бачимо військової загрози для Молдови з боку Росії. З тієї простої причини, що Україна проробляє дуже хорошу роботу за нашої підтримки, тому ризику і немає", – сказав Джоане.

Але, за його словами, це не означає, що Росія не починала і не продовжує обговорення застосування інструментів, які в сукупності становлять гібридну війну проти Молдови.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Дорін Речан заявив на брифінгу з Джоане, що Молдова не відмовляється від ідеї модернізації національної армії. Оборонні можливості планують привести у відповідність до стандартів НАТО і в цьому сенсі влада Молдови розраховує на сприяння партнерів.

"Нейтралітет Молдови не означає, що ми байдужі і нам не потрібно нічого робити. Тому ми повинні зосередитися на обороноздатності та інвестувати в армію, щоб наша національна армія відповідала стандартам НАТО і, очевидно, ми зможемо тут отримати підтримку наших партнерів", – сказав Речан.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду вважає передчасним референдум у Молдові про нейтральний статус країни, з огляду на те, що соцопитування свідчать про незначну підтримку членства у НАТО.

Санду пов’язує це у тому числі з острахом людей, що наміри вступити у НАТО збільшать ризик нової агресії з боку Росії.

Прем’єр Молдови, коментуючи питання, сказав, що жителям Молдови потрібно пояснювати суть НАТО і колективної безпеки.

Детально на цю тему читайте у статті: Чому Молдова не хоче йти до НАТО та як планує здолати Придністров’я.