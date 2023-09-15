В НАТО не видят военной угрозы для Молдовы со стороны России

Военной угрозы для Молдовы со стороны России пока нет, убежден заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, который находится с официальным визитом в Кишиневе.

Заявление Джоанэ приводит TV8, сообщает "Европейская правда".

"Я хочу еще раз подтвердить, находясь здесь, в Кишиневе, что мы не видим военной угрозы для Молдовы со стороны России. По той простой причине, что Украина проделывает очень хорошую работу при нашей поддержке, поэтому риска и нет", – сказал Джоанэ.

Но, по его словам, это не означает, что Россия не начинала и не продолжает обсуждение применения инструментов, которые в совокупности составляют гибридную войну против Молдовы.

Со своей стороны, премьер-министр Дорин Речан заявил на брифинге с Джоанэ, что Молдова не отказывается от идеи модернизации национальной армии. Оборонные возможности планируют привести в соответствие со стандартами НАТО и в этом смысле власти Молдовы рассчитывают на содействие партнеров.

"Нейтралитет Молдовы не означает, что мы равнодушны и нам не нужно ничего делать. Поэтому мы должны сосредоточиться на обороноспособности и инвестировать в армию, чтобы наша национальная армия соответствовала стандартам НАТО и, очевидно, мы сможем здесь получить поддержку наших партнеров", – сказал Речан.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду считает преждевременным референдум в Молдове о нейтральном статусе страны, учитывая то, что соцопросы свидетельствуют о незначительной поддержке членства в НАТО.

Санду связывает это, в том числе со страхом людей, что намерения вступить в НАТО увеличат риск новой агрессии со стороны России.

Премьер Молдовы, комментируя вопрос, сказал, что жителям Молдовы нужно объяснять суть НАТО и коллективной безопасности.

Подробно на эту тему читайте в статье: Почему Молдова не хочет идти в НАТО и как планирует одолеть Приднестровье.