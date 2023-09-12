Санду вважає, що референдум про нейтральний статус Молдови не на часі
Президентка Молдови Мая Санду вважає, що зараз неналежний час проводити національний референдум про те, чи зберігати Молдови її нейтральний статус.
Як повідомляє Newsmaker, про це вона сказала у телеефірі, пише "Європейська правда".
Мая Санду зазначила, що у владі Молдови після відкритого нападу Росії на Україну не обговорюють потенційного вступу в НАТО, а лише співпрацю з Альянсом.
На її думку, національний референдум про збереження нейтрального статусу Молдови поки не на часі.
"Наш порядок денний – це порядок денний від громадян. Поки громадяни вважають, що Модова має залишатися нейтральною, ми поважаємо цей вибір. Якщо ставлення зміниться, ми побачимо це у соцопитуваннях. Тож не думаю, що зараз вдалий ас для референдуму, щоби дізнатися більш офіційне рішення громадян", – зазначила Санду.
Вона припустила, що мешканці Молдови навряд підтримують нейтральний статус країни через те, що вірять у його захисну роль. "Росія давно порушує наш нейтралітет, розмістивши свої війська на території нашої країни… Думаю, тут є певне почуття страху – деякі люди під впливом російської пропаганди думають, що якщо почати обговорювати членство у НАТО, ризик агресії з боку Росії зросте", – додала Мая Санду.
Одне з останніх опитувань на цю тему, що проводилося у вересні, засвідчило, що членство Молдови у НАТО підтримують лише 26,5% громадян, тоді як 54% проти.
Зазначимо, нейтралітет Молдови закріплений у конституції, а механізм зміни нейтрального статусу майже "невиконуваний".
Детально на цю тему читайте у статті: Чому Молдова не хоче йти до НАТО та як планує здолати Придністров’я.