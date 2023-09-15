Німеччина підтримує продовження тимчасового захисту українців у ЄС, поки триває війна

Європейський Союз має продовжувати дію механізму тимчасового захисту для українців, які втекли від повномасштабної агресії Росії, поки триває війна.

Так вважає міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Я дуже підтримую те, що ми, як Європейський Союз, продовжуємо статус захисту біженців з України", – зауважила Фезер в інтерв’ю Funke Mediengruppe, опублікованому в п’ятницю, 15 вересня.

У разі подовження дії механізму, біженцям з України буде дозволено далі залишатися в країнах ЄС без необхідності подавати заяву на надання притулку. Наразі українці одразу мають право на соціальні виплати, дозвіл на роботу та доступ до освіти та житла без проходження тривалих процедур.

ЄС вирішив активувати тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни, у березні 2022 року. Цей механізм мав діяти рік. Пізніше його дію подовжили до березня 2024 року.

Цього тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала продовжити дію цього механізму.

"Завдяки цим великим спільним зусиллям ми врятували багато життів і виявили велику солідарність з Україною. Ми повинні надавати цю допомогу, поки триває ця жахлива війна", – підкреслила Фезер, коментуючи цю ініціативу.

Європейська комісія раніше повідомляла, що готова вжити необхідних заходів для подальшого продовження Директиви про тимчасовий захист для українських біженців, якщо це буде необхідно, до 2025 року.