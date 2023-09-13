Єврокомісія запропонує продовжити тимчасовий захист для українців

Європейська комісія запропонує продовжити тимчасовий захист для українських громадян, які отримали такий статус у ЄС у зв’язку з повномасштабною війною РФ проти України.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила у своєму щорічному зверненні "Про стан союзу", повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн зазначила, що чотири мільйони українців знайшли притулок у ЄС після початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми гарантували, щоб у них був доступ до житла, охорони здоров’я, ринку праці та до багато чого іншого. Це була відповідь Європи на клич історії. Тож я пишаюся оголосити, що комісія запропонує продовжити наш тимчасовий захист для українців у ЄС. Наша підтримка України триватиме", – сказала глава Єврокомісії.

Дія директиви про тимчасовий захист українських біженців спливає в березні 2024 року.

Тимчасовий захист дозволяє біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці.

Європейська комісія раніше повідомляла, що готова вжити необхідних заходів для подальшого продовження Директиви про тимчасовий захист для українських біженців, якщо це буде необхідно, до 2025 року.