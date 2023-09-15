Германия поддерживает продление временной защиты украинцев в ЕС, пока идет война

Европейский Союз должен продолжать действие механизма временной защиты для украинцев, которые сбежали от полномасштабной агрессии России, пока идет война.

Так считает министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Я очень поддерживаю то, что мы, как Европейский Союз, продолжаем статус защиты беженцев из Украины", – отметила Фезер в интервью Funke Mediengruppe, опубликованном в пятницу, 15 сентября.

В случае продления действия механизма беженцам из Украины будет разрешено дальше оставаться в странах ЕС без необходимости подавать заявление на предоставление убежища. Сейчас украинцы сразу имеют право на социальные выплаты, разрешение на работу и доступ к образованию и жилью без прохождения длительных процедур.

ЕС решил активировать временную защиту для украинцев, которые спасаются от войны, в марте 2022 года. Этот механизм должен был действовать год. Позже его действие продлили до марта 2024 года.

На этой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила продлить действие этого механизма.

"Благодаря этим большим совместным усилиям мы спасли много жизней и проявили большую солидарность с Украиной. Мы должны оказывать эту помощь, пока продолжается эта ужасная война", – подчеркнула Фезер, комментируя эту инициативу.

Европейская комиссия ранее сообщала, что готова принять необходимые меры для дальнейшего продления Директивы о временной защите для украинских беженцев, если это будет необходимо, до 2025 года.