Сийярто говорит, что "лживая пропаганда Брюсселя и Киева" не помешает ему защитить фермеров

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в очередной раз высказался за продление запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины в пять стран ЕС.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Брюссель (и, к сожалению, украинское правительство) вводит в заблуждение европейскую общественность по "зерновому вопросу" с невероятной нечувствительностью", – заявил Сийярто.

По его словам, страны Центральной Европы открыли свои транзитные пути, чтобы украинское зерно могло добраться до морских портов, откуда его можно было бы отправить в Африку, но цель заключалась не в том, чтобы "наводнить страны Центральной Европы украинским зерном".

"И мы делаем это возможным сейчас, но мы не позволим уничтожить венгерских фермеров!!! И ни лживая пропаганда из Брюсселя, ни лживая пропаганда из Киева не помешают нам это сделать", – заявил Сийярто.

По данным польских СМИ, Еврокомиссия, скорее всего, продлит запрет на ввоз агропродукции из Украины в пять стран ЕС, но не до конца года, как того требует Польша.

Евросоюз ввел запрет на импорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в пять соседних с Украиной стран 2 мая. 5 июня он был продлен. Сегодня срок действия эмбарго истекает.

Правительство Польши во вторник приняло резолюцию, в которой декларирует намерения продлить запрет на национальном уровне, если его не продлят на уровне ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ анонсировал обращение в арбитраж Всемирной торговой организации.

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