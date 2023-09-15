Хто може зупинити перемогу антиукраїнських сил на виборах у Словаччині

30 вересня – лише за два тижні – у Словаччині відбудуться дострокові парламентські вибори, які здатні суттєво скорегувати внутрішню, а головне, зовнішню політику нашої сусідки.

"ЄвроПравда" вже публікувала статтю про передвиборчі розклади у Словаччини.

У новій статті редактор ЄвроПравди Юрій Панченко зробив акцент на ключових політиках цієї країни, а також на можливих форматах майбутньої коаліції. Докладніше – у статті Зупинити проросійський реванш: від кого залежить формування нового уряду Словаччини.

А якщо вам хочеться дізнатися ще більше – радимо наше відео про 12 топ-політиків Словаччини, де ми весело, але всерйоз розповідаємо про тих, хто є союзником Путіна, а хто – справжнім другом України.

Отже, наразі шанси на проходження до парламенту мають щонайменше три політичні сили, які декларують відверто антиукраїнські гасла.

Перш за все, це партія Smer-SD колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Вона є лідером перегонів – останні опитування дають їй 19,4% голосів.

Їхнім союзником в першу чергу може стати Словацька національна партія (СНП) колишнього спікера Андрея Данко.

Третя словацька партія, яку можна назвати антиукраїнською – "Республіка".

Це єдина політична сила у країні, яка у своїй передвиборчій рекламній кампанії робить наголос на відмову від надання Україні зброї. Також "Республіка" виступає за вихід Словаччини з НАТО.

Але, варіант альянсу з неонацистами для Фіцо можливий, лише якщо інші формати створення коаліції за участю Smer-SD не спрацюють. Альтернативним варіантом є створення Фіцо уряду меншості, який при голосуваннях буде спиратися на голоси депутатів із "Республіки".

Є ще партії, які підтримують Україну (або не виступають за РФ), проте можуть увійти у коаліцію зі Smer-SD.

Партія "Голос" ще одного експрем'єра Петера Пеллегріні посідає третє місце з підтримкою на рівні 15,1%, а тому рішення партії, з ким блокуватися, може стати визначальним для формату наступної коаліції.

Люди, які добре знають Пеллегріні, характеризують його як цілком прозахідного політика, що не має симпатій до нинішньої Росії.

Ймовірність того, що "Голос" увійде до коаліції із Smer-SD, дуже висока.

Ще один потенційний партнер Фіцо – партія "Ми – родина" чинного спікера Бориса Коллара (5,2%). Це швидше політтехнологічний проект.

Крім того, є партія, з якою відмовляються робити коаліцію як у Smer-SD, так і прозахідні сили, – це OL’ANO Ігоря Матовича (7%).

Зупинити перемогу антиукраїнського Фіцо може партія "Прогресивна Словаччина", однією з засновників якої є чинна президентка Зузана Чапутова.

Перебування поза парламентом пішло партії на користь – ця політична сила, лідером якої є Міхал Шимечка, не брала участі у конфліктах всередині коаліції, а тому зараз має високі рейтинги. Наразі вона посідає другу сходинку – за неї готові віддати голоси 15,1% словаків.

Втім, щоб створити коаліцію, необхідно, щоб до парламенту пройшли й інші сили, що мають схожі погляди щодо зовнішньої політики.

Серед них варто згадати партію "Демократи" колишнього прем'єра Едуарда Гегера.

Від того, чи пройде партія Гегера, значною мірою залежать шанси на формування прозахідної коаліції.

Ще одна партія, що може увійти до такої коаліції – "Свобода і справедливість" (SaS) Ріхарда Суліка (7,4%).

Сам Сулік відомий як добрий економіст, проте має "скелет у шафі". Навіть цілих два.

І нарешті, високі шанси на повернення до парламенту має Християнсько-демократичний рух (6%) – одна з найстаріших партій Словаччини. Це консервативна політична сила, яка у зовнішній політиці є цілком проукраїнською.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Зупинити проросійський реванш: від кого залежить формування нового уряду Словаччини.