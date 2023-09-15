Кто может остановить победу антиукраинских сил на выборах в Словакии

30 сентября – всего через две недели – в Словакии состоятся досрочные парламентские выборы, которые способны существенно скорректировать внутреннюю, а главное, внешнюю политику нашей соседки.

"ЕвроПравда" уже публиковала статью о предвыборных раскладах в Словакии.

В новой статье редактор ЕвроПравды Юрий Панченко сделал акцент на ключевых политиках этой страны, а также на возможных форматах будущей коалиции. Подробнее – в статье Остановить пророссийский реванш: от кого зависит формирование нового правительства Словакии.

А если вам хочется узнать еще больше – советуем наше видео о 12 топ-политиках Словакии, где мы весело, но всерьез рассказываем о тех, кто является союзником Путина, а кто – настоящим другом Украины.

Итак, сейчас шансы на прохождение в парламент имеют как минимум три политические силы, которые декларируют откровенно антиукраинские лозунги.

Прежде всего, это партия Smer-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо. Она является лидером гонки – последние опросы дают ей 19,4% голосов.

Их союзником в первую очередь может стать Словацкая национальная партия (СНП) бывшего спикера Андрея Данко.

Третья словацкая партия, которую можно назвать антиукраинской – "Республика".

Это единственная политическая сила в стране, которая в своей предвыборной рекламной кампании делает упор на отказ от предоставления Украине оружия. Также "Республика" выступает за выход Словакии из НАТО.

Но, вариант альянса с неонацистами для Фицо возможен, только если другие форматы создания коалиции с участием Smer-SD не сработают. Альтернативным вариантом является создание Фицо правительства меньшинства, которое при голосованиях будет опираться на голоса депутатов из "Республики".

Есть еще партии, которые поддерживают Украину (или не выступают за РФ), однако могут войти в коалицию с Smer-SD.

Партия "Голос" еще одного экс-премьера Петера Пеллегрини занимает третье место с поддержкой на уровне 15,1%, а потому решение партии, с кем блокироваться, может стать определяющим для формата следующей коалиции.

Люди, которые хорошо знают Пеллегрини, характеризуют его как вполне прозападного политика, не имеющего симпатий к нынешней России.

Вероятность того, что "Голос" войдет в коалицию с Smer-SD, очень высока.

Еще один потенциальный партнер Фицо – партия "Мы – семья" действующего спикера Бориса Коллара (5,2%). Это скорее политтехнологический проект.

Кроме того, есть партия, с которой отказываются делать коалицию как в Smer-SD, так и прозападные силы, – это OL'ANO Игоря Матовича (7%).

Остановить победу антиукраинского Фицо может партия "Прогрессивная Словакия", одним из основателей которой является действующий президент Зузана Чапутова.

Пребывание вне парламента пошло партии на пользу – эта политическая сила, лидером которой является Михал Шимечка, не участвовала в конфликтах внутри коалиции, а потому сейчас имеет высокие рейтинги. Сейчас она занимает вторую строчку – за нее готовы отдать голоса 15,1% словаков.

Впрочем, чтобы создать коалицию, необходимо, чтобы в парламент прошли и другие силы, имеющие схожие взгляды на внешнюю политику.

Среди них стоит упомянуть партию "Демократы" бывшего премьера Эдуарда Гегера.

От того, пройдет ли партия Гегера, в значительной степени зависят шансы на формирование прозападной коалиции.

Еще одна партия, которая может войти в такую коалицию – "Свобода и справедливость" (SaS) Рихарда Сулика (7,4%).

Сам Сулик известен как хороший экономист, однако имеет "скелет в шкафу". Даже целых два.

И наконец, высокие шансы на возвращение в парламент имеет Христианско-демократическое движение (6%) – одна из старейших партий Словакии. Это консервативная политическая сила, которая во внешней политике является вполне проукраинской.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Остановить пророссийский реванш: от кого зависит формирование нового правительства Словакии.