МЗС Литви перевіряє посольство у Лондоні через нецільове використання коштів

Міністерство закордонних справ Литви розпочало перевірку нецільового використання коштів посольства У Лондоні після отримання додаткової інформації про можливі зловживання з боку двох дипломатів – посла у Великій Британії Ейтвідаса Баярунаса та посла при НАТО Дейвідаса Матульоніса.

Як пише "Європейська правда", про це заявила прессекретарка міністра закордонних справ Пауліна Левіцкіте в інтерв'ю агентству BNS, інформує LRT.

За її словами, Вільнюс зробив офіційні кроки для перевірки вищезгаданої інформації, а також проводить аудит використання представницьких фондів посольства в Лондоні.

"Однак наразі ми утримаємося від більш докладних коментарів, поки інформація перевіряється й оцінюється", – зауважила вона.

Раніше ЗМІ повідомили, що міністерство закордонних справ Литви отримало скарги у зв'язку з поведінкою послів країни у Великій Британії та при НАТО - можливий мобінг і зловживання службовим становищем з боку посла Литви у Великій Британії Ейтвідаса Баярунаса.

Крім того, підозрюють, що литовський посол у НАТО Дейвідас Матульоніс міг не дотримуватися виданого йому мандата і послабити тим самим переговорні позиції Литви в питаннях документів щодо саміту Альянсу.

Перед цим стало відомо, що заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас оголосив про відставку після того, як його спіймали за кермом у стані алкогольного сп’яніння.