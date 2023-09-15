МИД Литвы проверяет посольство в Лондоне из-за нецелевого использования средств

Министерство иностранных дел Литвы начало проверку нецелевого использования средств посольства в Лондоне после получения дополнительной информации о возможных злоупотреблениях со стороны двух дипломатов – посла в Великобритании Эйтвидаса Баярунаса и посла при НАТО Дейвидаса Матулёниса.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь министра иностранных дел Паулина Левицките в интервью агентству BNS, информирует LRT.

По ее словам, Вильнюс предпринял официальные шаги для проверки вышеупомянутой информации, а также проводит аудит использования представительских фондов посольства в Лондоне.

"Однако пока мы воздержимся от более подробных комментариев, пока информация проверяется и оценивается", – отметила она.

Ранее СМИ сообщили, что МИД Литвы получил жалобы в связи с поведением послов страны в Великобритании и при НАТО – возможный моббинг и злоупотребление служебным положением со стороны посла Литвы в Великобритании Эйтвидаса Баярунаса.

Кроме того, подозревают, что литовский посол в НАТО Дейвидас Матулёнис мог не придерживаться выданного ему мандата и ослабить тем самым переговорные позиции Литвы в вопросах документов по саммиту НАТО.

Перед этим стало известно, что заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас объявил об отставке после того, как его поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения.