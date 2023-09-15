Німецький суд дозволив спецслужбам стежити за ультраправими в Баварії

Суд у німецькому Мюнхені постановив, що спецслужби в землі Баварія можуть на законних підставах стежити за ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та інформувати громадськість про її діяльність.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

У своєму рішенні суд зазначив, що існують фактичні ознаки того, що передвиборча кампанія АдН загалом має антиконституційні аспекти. Зокрема, він вказав на членів АдН, які належали до розпущеної групи всередині партії, відомої як фракція Fluegel (Крило).

Суд також послався на "фантазії про повалення" уряду серед членів баварського осередку АдН та вказав на численні ознаки того, що політика партії загалом порушує гідність людей ісламської віри.

Рішення Баварського адміністративного суду було винесено трохи більше ніж за три тижні до виборів у цій південній землі, які відбудуться 8 жовтня.

Федеральна служба захисту конституції Німеччини у червні минулого року прийняла рішення про стеження за АдН, використовуючи як відкриті, так і розвідувальні джерела.

Вона обґрунтувала це рішення необхідністю з'ясувати вплив екстремістських тенденцій всередині партії, а також потребою контролювати політичний курс АдН.

Раніше повідомлялося, що голова осередку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" у федеральній землі Тюрингія Бйорн Гьоке постане перед судом за використання забороненого нацистського гасла у своєму виступі.

Перед цим депутат від ультраправої АдН Штефан Койтер потрапив у скандал після того, як порівняв колишню канцлерку Ангелу Меркель із диктатором Адольфом Гітлером.

А у червні лідер "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хрупалла під час теледебатів фактично порівняв Україну з нацистською Німеччиною, коли говорив про перспективи завершення війни.