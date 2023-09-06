Німецький ультраправий депутат потрапив у скандал, порівнявши Меркель з Гітлером

Депутат від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Штефан Койтер потрапив у скандал після того, як порівняв колишню канцлерку Ангелу Меркель із диктатором Адольфом Гітлером.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Під час парламентських дебатів у середу Койтер прямо не називав Гітлера, однак сказав: "Окрім богемного капрала, ніхто ніколи не приносив стільки нещасть Німеччині, як ця колишня канцлерка".

"Богемним капралом" Гітлера презирливо називав на початку 1930-х років президент Німеччини Пауль фон Гінденбург, який тоді зневажав його, однак згодом призначив канцлером.

Виконуюча обов'язки головуючої на засіданні віцекпрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт зробила зауваження політику.

Вона зазначила, що кожен може вільно висловлювати свою думку, "але особисті образи неприпустимі.

"І що також неприпустимо, так це так легковажно прирівнювати політиків у цій країні до тих, хто був при владі за часів нацистського режиму", – підкреслила вона.

Депутат від Партії зелених Юрген Тріттін також засудив Койтера, звинувативши його в тому, що він прирівняв консервативну Меркель до "найбільшого воєнного злочинця всіх часів".

"Це релятивізація націонал-соціалізму, ось, що ви тут зробили. І це неприйнятно", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що ультраправа Австрійська партія свободи (FPO) наразилась на критику через ролик молодіжного крила партії, в якому прославляє фашистських мислителів і містить покликання на нацистське минуле країни.

А у червні лідер "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хрупалла під час теледебатів фактично порівняв Україну з нацистською Німеччиною, коли говорив про перспективи завершення війни.