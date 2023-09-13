У Німеччині ультраправий політик постане перед судом за використання нацистського гасла

Голова осередку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у федеральній землі Тюрингія Бйорн Гьокке постане перед судом за використання забороненого нацистського гасла у своєму виступі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Стверджується, що під час виступу в травні 2021 року Гьокке свідомо використав гасло SA – воєнізованого крила нацистської партії.

Політик закінчив свою промову фразою "Все для Німеччини", знаючи, що ця фраза заборонена, оскільки часто використовувалася SA.

Речник регіонального суду Галле заявив, що суд дозволив обвинуваченню продовжити розгляд справи.

Однак суд відхилив клопотання обвинувачення про передачу справи до суду вищої інстанції, вирішивши, що вона має розглядатися в тій же палаті, де розглядалися подібні справи в минулому.

Минулого тижня депутати земельного парламенту проголосували за позбавлення Гьокке депутатської недоторканності за окремими звинуваченнями у підбурюванні до злочину.

У минулому Гьокке виступав за ревізіоністські погляди на нацистське минуле Німеччини. У 2018 році він назвав меморіал Голокосту в Берліні "пам'ятником ганьби" і заявив, що Німеччина повинна здійснити "поворот на 180 градусів", коли йдеться про те, як вона пам'ятає своє минуле.

Раніше депутат від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Штефан Койтер потрапив у скандал після того, як порівняв колишню канцлерку Ангелу Меркель із диктатором Адольфом Гітлером.

А у червні лідер "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хрупалла під час теледебатів фактично порівняв Україну з нацистською Німеччиною, коли говорив про перспективи завершення війни.