Немецкий суд разрешил спецслужбам следить за ультраправыми в Баварии

Суд в немецком Мюнхене постановил, что спецслужбы в земле Бавария могут на законных основаниях следить за ультраправой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и информировать общественность о ее деятельности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

В своем решении суд отметил, что существуют фактические признаки того, что предвыборная кампания АдГ в целом имеет антиконституционные аспекты. В частности, он указал на членов АдГ, которые принадлежали к распущенной группе внутри партии, известной как фракция Fluegel ("Крыло").

Суд также сослался на "фантазии о свержении" правительства среди членов баварской ячейки АдГ и указал на многочисленные признаки того, что политика партии в целом нарушает достоинство людей исламской веры.

Решение Баварского административного суда было вынесено чуть более чем за три недели до выборов в этой южной земле, которые состоятся 8 октября.

Федеральная служба защиты конституции Германии в июне прошлого года приняла решение о слежке за АдГ, используя как открытые, так и разведывательные источники.

Она обосновала это решение необходимостью выяснить влияние экстремистских тенденций внутри партии, а также потребностью контролировать политический курс АдГ.

Ранее сообщалось, что председатель ячейки ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в федеральной земле Тюрингия Бьорн Хёке предстанет перед судом за использование запрещенного нацистского лозунга в своем выступлении.

Перед этим депутат от ультраправой "Альтернативы для Германии" Штефан Койтер попал в скандал после того, как сравнил бывшего канцлера Ангелу Меркель с диктатором Адольфом Гитлером.

А в июне лидер "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла во время теледебатов фактически сравнил Украину с нацистской Германией, когда говорил о перспективах завершения войны.