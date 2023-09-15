Парламент Латвії затвердив новий уряд

Сейм Латвії затвердив новий Кабінет міністрів, який очолила Евіка Сіліня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Новий уряд отримав голоси 53 депутатів – 26 від "Нової Єдності", 16 від Союзу "зелених" і селян (СЗС) та 10 від "Прогресивних", які сформували коаліцію, а також один голос від позафракційного депутата Олега Бурова, який співпрацює із СЗС.

Партія Сіліні "Нова Єдність" отримала абсолютну більшість портфелів у новому уряді: 8 із 15 портфелів, включно з прем'єрським. Під контролем СЗК, чий представник також отримає посаду спікера Сейму, 4 міністерські посади. У "Прогресивних" – 4 міністерські портфелі.

Міністром закордонних справ уже без приставки "в.о." став попередній прем'єр-міністр країни Крішьяніс Каріньш ("Нова Єдність"). Андріс Спрудс ("Прогресивні") отримав посаду міністра оборони.

Партію прем'єрки в уряді також представляють: Арвілс Ашераденс – Міністерство фінансів, Ріхард Козловскіс – МВС, Інга Берзіня – Міністерство довкілля та регіонального розвитку, Хосам Абу Мер – Міністерство охорони здоров'я, Анда Чакша – Міністерство освіти і науки.

Після свого призначення Каріньш написав у Twitter, що перемога України та безпека регіону – стратегічна мета Латвії.

"Ми досягнемо цього шляхом підтримки України та зміцнення безпеки регіону разом із союзниками по НАТО", – додав він.

Раніше у Латвії керівна коаліція домовилася про розподіл 16 посад – прем'єр-міністра, 14 міністрів і спікера Сейму.

У Латвії 25 серпня розпочалися переговори щодо формування нового уряду на чолі з Евікою Сілінею, яку висунув президент Едгарс Рінкевичс.

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