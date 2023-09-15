Парламент Латвии утвердил новое правительство

Сейм Латвии утвердил новый Кабинет министров, который возглавила Эвика Силиня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Новое правительство получило голоса 53 депутатов – 26 от "Нового Единства", 16 от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и 10 от "Прогрессивных", которые сформировали коалицию, а также один голос от внефракционного депутата Олега Бурова, который сотрудничает с СЗК.

Партия Силини "Новое Единство" получила абсолютное большинство портфелей в новом правительстве: 8 из 15 портфелей, включая премьерский. Под контролем СЗК, чей представитель также получит должность спикера Сейма, 4 министерские должности. У "Прогрессивных" – 4 министерских портфеля.

Министром иностранных дел уже без приставки "и.о." стал предыдущий премьер-министр страны Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"). Андрис Спрудс ("Прогрессивные") получил должность министра обороны.

Партию премьера в правительстве также представляют: Арвилс Ашераденс – Министерство финансов, Рихард Козловскис – МВД, Инга Берзиня – Министерство окружающей среды и регионального развития, Хосам Абу Мэр – Министерство здравоохранения, Анда Чакша – Министерство образования и науки.

После своего назначения Кариньш написал в Twitter, что победа Украины и безопасность региона – стратегическая цель Латвии.

"Мы достигнем этого путем поддержки Украины и укрепления безопасности региона вместе с союзниками по НАТО", – добавил он.

Ранее в Латвии правящая коалиция договорилась о распределении 16 должностей – премьер-министра, 14 министров и спикера Сейма.

В Латвии 25 августа начались переговоры о формировании нового правительства во главе с Эвикой Силиней, которую выдвинул президент Эдгарс Ринкевичс.

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