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У Фінляндії хочуть арештувати керівника підсанкційних компаній, які допомагали РФ

П'ятниця, 15 вересня 2023, 20:07

У Фінляндії хочуть заарештувати Габріеля Теміна – виконавчого директора мережі компаній Luminor і Siberica, яких США внесли до санкційного списку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Габріеля Теміна підозрюють у тяжкому злочині, пов'язаному з порушенням антиросійських санкцій. Суд Східної Уусімаа розгляне питання в понеділок.

Влада США називає керівника підсанкційних компаній, які знаходяться у місті Вантаа, громадянином Франції.

Раніше міністерство фінансів США в межах останнього оголошеного пакета санкцій проти військово-промислового комплексу також запровадило обмеження щодо закордонних компаній, які допомагали РФ із імпортом технологій.

До санкційного списку США потрапила мережа з двох фінських логістичних компаній Siberica і Luminor, їхні власники – француз Габріель Темін і естонка Катрін Естер Темін, а також пов’язані з ними російські компанії.

Зазначається, що підсанкційні компанії з Фінляндії відправляли в Росію широкий спектр електроніки, зокрема камери для дронів, оптичні фільтри та літієві батареї. Розслідування щодо них уже відкрили й на батьківщині.

Загалом до санкційного списку Міністерства фінансів США додались майже 100 фізичних та юридичних осіб. Державний департамент США окремо запровадив візові обмеження проти понад 70 росіян.

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Фінляндія США санкції