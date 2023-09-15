В Финляндии хотят арестовать руководителя подсанкционных компаний, которые помогали РФ

В Финляндии хотят арестовать Габриэля Темина – исполнительного директора сети компаний Luminor и Siberica, которых США внесли в санкционный список.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Габриэля Темина подозревают в тяжком преступлении, связанном с нарушением антироссийских санкций. Суд Восточной Уусимаа рассмотрит вопрос в понедельник.

Власти США называют руководителя подсанкционных компаний, которые находятся в городе Вантаа, гражданином Франции.

Ранее министерство финансов США в рамках последнего объявленного пакета санкций против военно-промышленного комплекса также ввело ограничения в отношении зарубежных компаний, которые помогали РФ с импортом технологий.

В санкционный список США попала сеть из двух финских логистических компаний Siberica Oy и Luminor Oy, их владельцы – француз Габриэль Темин и эстонка Катрин Эстер Темин, а также связанные с ними российские компании.

Отмечается, что подсанкционные компании из Финляндии отправляли в Россию широкий спектр электроники, в частности камеры для дронов, оптические фильтры и литиевые батареи. Расследование в отношении них уже открыли и на родине.

Всего в санкционный список Министерства финансов США добавились почти 100 физических и юридических лиц. Государственный департамент США отдельно ввел визовые ограничения против более 70 россиян.