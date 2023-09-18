Латвія попросить близько 3600 громадян РФ залишити країну

Близько 3600 громадян РФ мають отримати наступного тижня сповіщення про необхідність залишити Латвію протягом трьох місяців.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", телеканалу TV3 заявила представниця Управління у справах громадянства та міграції (УСГМ) Майра Розе, повідомляє Delfi.

За словами представниці УСГМ, стільки людей не склали іспит на знання латиської мови та не подали заявку. Для того щоб залишити країну, в них буде 90 днів.

"У ці 90 днів дуже багато хто почне щось робити і метушитися – ми отримуємо вже дуже багато дзвінків: мовляв, мама сказала, що все зробить, але виявилося, що вона не зробила нічого, людина навіть не ходила складати іспит", – додала Розе.

"Є ще одна категорія, яка вважала, що їм допоможе Конституційний суд. Їм сказали: сидіть спокійно, усе владнається. Вони програли, звісно, вони втрачають посвідку на проживання. Ці люди зможуть спробувати отримати дозвіл без послаблень – як будь-який інший громадянин Росії, а не давній житель Латвії", – зазначила вона.

Із 25 тисяч громадян РФ, які підпадають під дію нового закону, 14 тисяч подали документи на отримання статусу постійного жителя Латвії.

Крім того, тисяча осіб подала заяву на отримання посвідки на проживання, оскільки не знала, що Сейм продовжить можливість складання іспиту. На повторний іспит подали заявку 6700 людей.

Раніше Сейм Латвії у другому, остаточному читанні ухвалив зміни в закон про імміграцію, згідно з якими для отримання постійної посвідки на проживання термін на складання іспиту з державної мови російським громадянам подовжується на два роки.

На початку місяця повідомляли, що більшість громадян Росії у Латвії, які складали мовний іспит для отримання постійної посвідки на проживання, з першої спроби не впоралися з ним.

80 осіб з тих, хто успішно склав мовний іспит, не отримали посвідки через виявлені безпекові ризики.